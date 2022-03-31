Военный эксперт оценил важность присоединения Южной Осетии к РФ

31 марта 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Присоединение Южной Осетии к России даст безопасность и стабильность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Южная Осетия, а также Донецкая и Луганская народные республики в случае присоединения к России получат безопасность и экономическое развитие. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Российские вооруженные силы будут обеспечивать безопасность людям, которые живут на территории Южной Осетии, ЛНР, ДНР, когда они войдут в состав России. Также это даст перспективу и уверенность в завтрашнем дне, экономическое развитие, процветание и резкое улучшение жизненного уровня и стандартов. Естественно, мы будем восстанавливать промышленность, инфраструктуру, жилье на территории ЛНР, ДНР, и это позволит создать рабочие места», — объяснил Игорь Коротченко. Собеседник агентства подчеркнул важность присоединения Южной Осетии, ЛНР и ДНР и для Москвы. «Россия таким образом собирает свои исторические территории, которые вновь возвращаются в лоно великой страны, возвращаются в родную гавань», — подытожил Коротченко. Ранее пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева заявила, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Сразу же после выборов президента. Глава ЛНР заявил о том, что в ближайшее время в народной республике может пройти референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Принять такое решение может и ДНР. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южная Осетия, а также Донецкая и Луганская народные республики в случае присоединения к России получат безопасность и экономическое развитие. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Российские вооруженные силы будут обеспечивать безопасность людям, которые живут на территории Южной Осетии, ЛНР, ДНР, когда они войдут в состав России. Также это даст перспективу и уверенность в завтрашнем дне, экономическое развитие, процветание и резкое улучшение жизненного уровня и стандартов. Естественно, мы будем восстанавливать промышленность, инфраструктуру, жилье на территории ЛНР, ДНР, и это позволит создать рабочие места», — объяснил Игорь Коротченко. Собеседник агентства подчеркнул важность присоединения Южной Осетии, ЛНР и ДНР и для Москвы. «Россия таким образом собирает свои исторические территории, которые вновь возвращаются в лоно великой страны, возвращаются в родную гавань», — подытожил Коротченко. Ранее пресс-секретарь президента республики Анатолия Бибилова Дина Гассиева заявила, что референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации пройдет после 10 апреля. Сразу же после выборов президента. Глава ЛНР заявил о том, что в ближайшее время в народной республике может пройти референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Принять такое решение может и ДНР.