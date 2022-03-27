Реформатор Конституции одобрил вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ

Андрей Клишас допустил вхождение ДНР и ЛНР в состав России, если это не противоречит их конституциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Луганская и Донецкая Народные республики могут войти в состав России в случае, если данное решение не противоречит их конституциям. Об этом заявил член Совфеда РФ Андрей Клишас.

«ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет», — приводит РИА «Новости» слова Клишаса.

Ранее глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник допустил включение в состав России. По словам Пасечника, интеграция станет возможна после проведения в республике соответствующего референдума, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право.