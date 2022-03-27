ЛНР планирует референдум о присоединении к РФ, на очереди ДНР. Главное к вечеру 27 марта

27 марта 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Глава Луганской народной республики заявил о том, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Донецкая народная республика также имеет право на принятие решения о присоединении к России, если оно не противоречит ее Конституции. Донецкая народная республика так же, как и ЛНР, вправе заявить о вступлении в состав России в случае, если данное решение не противоречит Конституциям республик. Такое мнение высказал член Совфеда РФ Андрей Клишас. Вооруженные силы РФ в районе Львова уничтожили ключевую базу горючего, поставляющую топливо в том числе и для украинских войск под Киевом. Стратегический объект был ликвидирован ударом высокоточного оружия большой дальности. Российский писатель Захар Прилепин заявил, что спецоперация РФ на Украине продлится еще минимум полтора месяца. Публицист считает, что российские военные вскоре блокируют Харьков, а штурма Киева не будет из-за больших потерь. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден может быть причастен к финансированию подрядчика Пентагона, занимавшегося исследованиями патогенов на Украине. Об этом свидетельствуют его электронные письма. Ранее о связи Байдена-младшего с украинскими биолабораториями уже сообщало Минобороны РФ. В ДНР прошла активная фаза мобилизации, страна нуждается лишь в дополнительных резервах. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Власти Польши не исключают отправку миротворцев на Украину. Официальные лица страны будут следить за развитием ситуации, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. Следственный комитет РФ проведет расследование издевательств над пленными россиянами на Украине. Причиной проверок послужило видео, на котором запечатлено, как российским военнопленным простреливают ноги.