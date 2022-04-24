Россиян предупредили о закрытии части салонов сотовой связи

Закроются в первую очередь салоны в больших городах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Часть салонов операторов сотовой связи в РФ может уйти с рынка. Это связано с высокой арендной платой и потерей прибыли. Такое заявление сделал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. В каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Эксперт уточнил, что закроются далеко не все салоны, а из-за отсутствующих 10-15% точек потребитель не заметит разницы. Кусков пояснил, что закрытию подлежат в первую очередь салоны в больших городах, «где есть избыточное количество точек».