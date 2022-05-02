Новую Ferrari нашли на парковке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга увидели в городе новый автомобиль компании Ferrari — модель 812 Superfast V12, которая считается самой быстрой в мире. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«А вот и она самая — Ferrari 812 Superfast V12», — рассказал подписчик группы «Привет был замечен Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным там фотографиям, автомобиль нашли на одной из подземных парковок города.

По официальной информации компании Ferrari, модель 812 Superfast V12 является самой быстрой за всю историю автомобилестроения. Двигатель в ней на 60 лошадиных сил превышает мощность предыдущей модели с 740 лошадиными силами. Благодаря таким показателям автомобиль стал популярен среди автолюбителей.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»