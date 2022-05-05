Посольство РФ упрекнуло США в нарушении конвенции о химоружии

06 мая 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

Посольство РФ в США призвало задуматься, для чего Вашингтон затягивает ликваидацию химоружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США являются единственным государством, участвующим в Конвенции о запрещении химического оружия, которое до сих пор не избавилось от отравляющих веществ. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США. «Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Telegram. Российская дипмиссия призвала американскую общественность задуматься, для чего Вашингтон затягивает ликвидацию химоружия. Также посольство РФ задает вопрос, почему все другие страны запрещенные отравляющие вещества уничтожили. Кроме того, в сообщении отмечается, что западные обозреватели замалчивают общеизвестный факт полного уничтожения российского химоружия в 2017 году. «Напоминаем, что это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», — резюмирует российское посольство в США. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что у Вашингтона нет доказательств применения Россией химоружия на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США являются единственным государством, участвующим в Конвенции о запрещении химического оружия, которое до сих пор не избавилось от отравляющих веществ. Об этом говорится в сообщении российского посольства в США. «Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — говорится в сообщении посольства РФ в США в Telegram. Российская дипмиссия призвала американскую общественность задуматься, для чего Вашингтон затягивает ликвидацию химоружия. Также посольство РФ задает вопрос, почему все другие страны запрещенные отравляющие вещества уничтожили. Кроме того, в сообщении отмечается, что западные обозреватели замалчивают общеизвестный факт полного уничтожения российского химоружия в 2017 году. «Напоминаем, что это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», — резюмирует российское посольство в США. Ранее пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс высказался о возможности использования Россией химоружия из-за якобы неудач в ходе спецоперации на Украине, передает «Царьград». В российском посольстве в США заявили, что у Госдепа нет соответствующих доказательств, чтобы делать такое обвинение. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что у Вашингтона нет доказательств применения Россией химоружия на Украине. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Недавно появилась информация о том, что Россия якобы применила в Мариуполе химическое оружие. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эти заявления. РФ сообщала об уничтожении всех запасов химического оружия еще в 2017 году.