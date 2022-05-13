Президент Польши: Россию вынудят выплатить Украине контрибуцию

Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера.
Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT.
Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT.