Президент Польши: Россию вынудят выплатить Украине контрибуцию

13 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда пообещал вынудить РФ выплатить Киеву контрибуцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT.