Президент Польши: Россию вынудят выплатить Украине контрибуцию

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Анджей Дуда пообещал вынудить РФ выплатить Киеву контрибуцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера.

Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT.

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Международное сообщество принудит Россию выплатить Украине контрибуцию. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. «Мы глубоко верим, что международное сообщество… принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил Дуда журналистам в Таллине. Трансляция ведется в соцсетях польского лидера. Президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных и националистов. Россия намерена восстановить пострадавшие территории ДНР и ЛНР. В частности, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил о планах восстановить Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что регион восстановит дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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