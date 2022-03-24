Турчак: Россия восстановит Мариуполь после спецоперации

25 марта 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

После окончания спецоперации Россия восстановит Мариуполь, заявил Турчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет восстанавливать Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — сообщил Турчак в ходе общения с жителями Донбасса. Так он ответил на вопрос одной из жительниц Мариуполя о том, кто будет восстанавливать город, передает РИА «Новости». Также политик заявил, что жителям территорий Донбасса на данный момент назначаются минимальные пенсии. Когда удастся урегулировать вопрос, граждане будут получать выплаты в соответствии со стажем, отметил Турчак. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия будет восстанавливать Мариуполь после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — сообщил Турчак в ходе общения с жителями Донбасса. Так он ответил на вопрос одной из жительниц Мариуполя о том, кто будет восстанавливать город, передает РИА «Новости». Также политик заявил, что жителям территорий Донбасса на данный момент назначаются минимальные пенсии. Когда удастся урегулировать вопрос, граждане будут получать выплаты в соответствии со стажем, отметил Турчак. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские вооруженные подразделения освободили здание администрации Мариуполя. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Москва была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от агрессии Киева.