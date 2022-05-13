Куратор энергетики в кабмине заработал в 6 раз больше Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, валюта, банкноты, рубли, евро. Челябинск, 5тысяч, деньги, рубли
Павел Ливинский заработал 121 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Бывший председатель правления и генеральный директор ПАО «Россети», директор Департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Тем временем доходы председателя правительства РФ Михаила Мишустина составляют 18,3 млн рублей.

Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства, Ливинский в прошлом году заработал 121 394 992 рубля. Он владеет двумя земельными участками площадью 2840 и 378 квадратных метров, домом площадью 2139 метров, квартирой 118,5 кв. м.

Доход Ливинского в 2013 году составил 7,5 млн рублей. В 2014 году его доход уменьшился до 5,7 млн рублей. В 2017 году Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы с доходом 208 млн рублей.

Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллиона рублей.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Бывший председатель правления и генеральный директор ПАО «Россети», директор Департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Тем временем доходы председателя правительства РФ Михаила Мишустина составляют 18,3 млн рублей. Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства, Ливинский в прошлом году заработал 121 394 992 рубля. Он владеет двумя земельными участками площадью 2840 и 378 квадратных метров, домом площадью 2139 метров, квартирой 118,5 кв. м. Доход Ливинского в 2013 году составил 7,5 млн рублей. В 2014 году его доход уменьшился до 5,7 млн рублей. В 2017 году Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы с доходом 208 млн рублей. Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...