Куратор энергетики в кабмине заработал в 6 раз больше Мишустина

Бывший председатель правления и генеральный директор ПАО «Россети», директор Департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Тем временем доходы председателя правительства РФ Михаила Мишустина составляют 18,3 млн рублей.
Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства, Ливинский в прошлом году заработал 121 394 992 рубля. Он владеет двумя земельными участками площадью 2840 и 378 квадратных метров, домом площадью 2139 метров, квартирой 118,5 кв. м.
Доход Ливинского в 2013 году составил 7,5 млн рублей. В 2014 году его доход уменьшился до 5,7 млн рублей. В 2017 году Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы с доходом 208 млн рублей.
Бывший председатель правления и генеральный директор ПАО «Россети», директор Департамента энергетики правительства РФ Павел Ливинский заработал в 2021 году свыше 121 млн рублей. Тем временем доходы председателя правительства РФ Михаила Мишустина составляют 18,3 млн рублей. Согласно декларации, опубликованной на сайте правительства, Ливинский в прошлом году заработал 121 394 992 рубля. Он владеет двумя земельными участками площадью 2840 и 378 квадратных метров, домом площадью 2139 метров, квартирой 118,5 кв. м. Доход Ливинского в 2013 году составил 7,5 млн рублей. В 2014 году его доход уменьшился до 5,7 млн рублей. В 2017 году Ливинский стал самым богатым чиновником в мэрии Москвы с доходом 208 млн рублей. Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллиона рублей.