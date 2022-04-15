Премьер-министр Мишустин за 2021 год стал беднее

Мишустин заработал за 2022 год 18,3 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах премьер-министра размещена на официальном сайте кабмина.

«Мишустин М.В. — 18 321 716 рублей», — говорится в декларации. При этом у премьер-министра нет недвижимости, которая была бы в его исключительной собственности. Он, совместно с женой и сыном владеет земельным участком (55 соток), жилым домом (861,2 кв. м) и квартирой (141,6 кв. м).

В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллионов рублей. Супруга премьер-министра Владлена тогда заработала 63,9 миллионов рублей. При этом заработок президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей.