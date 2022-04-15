Премьер-министр Мишустин за 2021 год стал беднее

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин заработал за 2022 год 18,3 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах премьер-министра размещена на официальном сайте кабмина.

«Мишустин М.В. — 18 321 716 рублей», — говорится в декларации. При этом у премьер-министра нет недвижимости, которая была бы в его исключительной собственности. Он, совместно с женой и сыном владеет земельным участком (55 соток), жилым домом (861,2 кв. м) и квартирой (141,6 кв. м).

В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллионов рублей. Супруга премьер-министра Владлена тогда заработала 63,9 миллионов рублей. При этом заработок президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах премьер-министра размещена на официальном сайте кабмина. «Мишустин М.В. — 18 321 716 рублей», — говорится в декларации. При этом у премьер-министра нет недвижимости, которая была бы в его исключительной собственности. Он, совместно с женой и сыном владеет земельным участком (55 соток), жилым домом (861,2 кв. м) и квартирой (141,6 кв. м). В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллионов рублей. Супруга премьер-министра Владлена тогда заработала 63,9 миллионов рублей. При этом заработок президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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