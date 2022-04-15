Премьер-министр Мишустин за 2021 год стал беднее

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах премьер-министра размещена на официальном сайте кабмина.
«Мишустин М.В. — 18 321 716 рублей», — говорится в декларации. При этом у премьер-министра нет недвижимости, которая была бы в его исключительной собственности. Он, совместно с женой и сыном владеет земельным участком (55 соток), жилым домом (861,2 кв. м) и квартирой (141,6 кв. м).
В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллионов рублей. Супруга премьер-министра Владлена тогда заработала 63,9 миллионов рублей. При этом заработок президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин за 2021 год заработал 18,3 млн рублей. Это на 1,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах премьер-министра размещена на официальном сайте кабмина. «Мишустин М.В. — 18 321 716 рублей», — говорится в декларации. При этом у премьер-министра нет недвижимости, которая была бы в его исключительной собственности. Он, совместно с женой и сыном владеет земельным участком (55 соток), жилым домом (861,2 кв. м) и квартирой (141,6 кв. м). В 2020 году доход Мишустина составлял 19,8 миллионов рублей. Супруга премьер-министра Владлена тогда заработала 63,9 миллионов рублей. При этом заработок президента России Владимира Путина за прошлый год составил 9,99 млн рублей.