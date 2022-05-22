Политолог Брутер усомнился в эффективности контратак ВСУ

22 мая 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Как рассказал политолог, ВСУ постоянно пытаются контратаковать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия постоянно пытается контратаковать, однако эффективность этих попыток очень низкая, так как у них не получается перехватить инициативу у Вооруженных сил РФ. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с URA.RU отметил, что ВСУ не обладают достаточным количеством солдат, офицеров и горюче-смазочных материалов для организации контрнаступления. По его словам, в армии Украины существует неорганизованность среди офицерского состава, а поставленное Западом оружие и патроны можно получить только по блату, о чем говорят иностранные наемники. «Украина все время пытается контрнаступать на тех направлениях, на которых дают такую возможность. Результат или почти никакой, или никакой, но это не значит, что она отбросит эти попытки. Разумеется, Украина продолжит контрнаступать даже завтра. Вопрос только в том, какой это будет иметь эффект», — сказал Владимир Брутер. «[Президент Украины] Владимир Зеленский раскрыл, что только в ВСУ около 700 тысяч человек. Плюс тербаты, нацбаты, иностранцы. Российский контингент, наверно, в два раза меньше. Конечно, украинцы будут пробовать наступать, иначе зачем им такое количество людей. Оно как раз и нужно для того, чтобы их запускать в качестве пушечного мяса. Как мы видим, они не могут где-то получить инициативу», — добавил он. Как рассказал политолог, ВСУ постоянно пытаются контратаковать. «Они будут все время пытаться контратаковать и обстреливать Херсон, Волноваху, которая находится в достаточно глубоком тылу. Обстрелы продолжаются и будут продолжаться дальше. Пока военная операция не закончится, все это будет продолжаться», — отметил эксперт. Что касается помощи со стороны западных стран, то Брутер подчеркнул, что они больше заинтересованы в введении санкций против РФ и снабжении оружием Украины. «Запад — это такая штука, что если ему предлагают не нужное, то он быстро заканчивает обсуждение. Посмотрите на обсуждение о немедленном приеме Украины в Евросоюз. Ему не надо, и он сразу перевел этот разговор в долгую, обещав десятилетия. Если бы надо было, он бы решил этот вопрос за неделю, как со Швецией и Финляндией», — заявил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия постоянно пытается контратаковать, однако эффективность этих попыток очень низкая, так как у них не получается перехватить инициативу у Вооруженных сил РФ. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее полковник запаса, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с URA.RU отметил, что ВСУ не обладают достаточным количеством солдат, офицеров и горюче-смазочных материалов для организации контрнаступления. По его словам, в армии Украины существует неорганизованность среди офицерского состава, а поставленное Западом оружие и патроны можно получить только по блату, о чем говорят иностранные наемники. «Украина все время пытается контрнаступать на тех направлениях, на которых дают такую возможность. Результат или почти никакой, или никакой, но это не значит, что она отбросит эти попытки. Разумеется, Украина продолжит контрнаступать даже завтра. Вопрос только в том, какой это будет иметь эффект», — сказал Владимир Брутер. «[Президент Украины] Владимир Зеленский раскрыл, что только в ВСУ около 700 тысяч человек. Плюс тербаты, нацбаты, иностранцы. Российский контингент, наверно, в два раза меньше. Конечно, украинцы будут пробовать наступать, иначе зачем им такое количество людей. Оно как раз и нужно для того, чтобы их запускать в качестве пушечного мяса. Как мы видим, они не могут где-то получить инициативу», — добавил он. Как рассказал политолог, ВСУ постоянно пытаются контратаковать. «Они будут все время пытаться контратаковать и обстреливать Херсон, Волноваху, которая находится в достаточно глубоком тылу. Обстрелы продолжаются и будут продолжаться дальше. Пока военная операция не закончится, все это будет продолжаться», — отметил эксперт. Что касается помощи со стороны западных стран, то Брутер подчеркнул, что они больше заинтересованы в введении санкций против РФ и снабжении оружием Украины. «Запад — это такая штука, что если ему предлагают не нужное, то он быстро заканчивает обсуждение. Посмотрите на обсуждение о немедленном приеме Украины в Евросоюз. Ему не надо, и он сразу перевел этот разговор в долгую, обещав десятилетия. Если бы надо было, он бы решил этот вопрос за неделю, как со Швецией и Финляндией», — заявил собеседник агентства.