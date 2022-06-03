Путин: США признали ошибки, которые привели к кризису в стране

03 июня 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал министра финансов США порядочным Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Соединенных Штатах Америки признали ошибки, которые привели их к кризису. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «США — беспрецедентный результат работы финансового станка. Видимо, власти рассчитывали, что „рассосется“. Но люди порядочные в США, такие, как министр финансов, признали, что они совершили ошибки, которые привели к кризису», — сказал Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что неправильно оценила экономические последствия инфляции в стране. Она отметила, что неверно оценила путь, по которому пойдет инфляция, передает телеканал 360. В прошлом году она говорила, что инфляция несет небольшой риск для американской экономики. «На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — призналась глава Минфина. Президент США Джо Байден отмечал, что инфляция достигла 60%, что связано с ростом стоимости бензина. Байден обвинил в этом Путина, который начал спецоперацию на Украине. По словам президента России, инфляция в Америке не связана с действиями РФ на Украине, а началась из-за необдуманных действий Вашингтона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Соединенных Штатах Америки признали ошибки, которые привели их к кризису. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «США — беспрецедентный результат работы финансового станка. Видимо, власти рассчитывали, что „рассосется“. Но люди порядочные в США, такие, как министр финансов, признали, что они совершили ошибки, которые привели к кризису», — сказал Путин в интервью, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что неправильно оценила экономические последствия инфляции в стране. Она отметила, что неверно оценила путь, по которому пойдет инфляция, передает телеканал 360. В прошлом году она говорила, что инфляция несет небольшой риск для американской экономики. «На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — призналась глава Минфина. Президент США Джо Байден отмечал, что инфляция достигла 60%, что связано с ростом стоимости бензина. Байден обвинил в этом Путина, который начал спецоперацию на Украине. По словам президента России, инфляция в Америке не связана с действиями РФ на Украине, а началась из-за необдуманных действий Вашингтона.