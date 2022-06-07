Глава республиканцев в Сенате США взбунтовался из-за цен

В США выросли цены на продукты, заявил Митч Макконнелл Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл возмутился ростом цен в стране. По его словам, зарплаты не успевают догнать цены.

«Работающие семьи каждый день ощущают инфляцию демократов. Взлетают цены на продукты. Бензин приближается или уже выше пяти долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и за электроэнергию следующей. Техника, одежда и мебель взлетают в цене. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не поспевают за ценами», — написал Макконнелл в соцсети Twitter.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен. В Белом доме также считают, что Путин виноват в увеличении стоимости бензина. Рост цен составил 60%, отметила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Стоимость бензина в США увеличилась вдвое с момента вступления на пост Байдена, сообщает Life со ссылкой на американскую автомобильную ассоциацию. Путин ответил, что Россия не ответственна за кризис в мире. По его словам, инфляция в США связана не со спецоперацией, а с непродуманными действиями Америки, пишет RT. США ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и отказались от нефти и газа из России.