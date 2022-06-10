СМИ: санкции против РФ «отрезвили» США

11 июня 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

США переоценили свои возможности повлиять на мир для введения санкций против РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти США переоценили свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно «отрезвить» американское руководство. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер. «Еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее», — отмечает он. Автор уверен, что правительства всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской спецоперации и тем более поддержки мнения НАТО по ситуации на Украине. Он считает, что «тревожным звоночком» стало голосование в Генассамблее ООН из-за спецоперации РФ, когда 35 воздержались. «С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — заключил Карпентер. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили действия России и ввели жесткие экономические санкции. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре текущего года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти США переоценили свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно «отрезвить» американское руководство. Об этом пишет обозреватель журнала The American Conservative Тед Карпентер. «Еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее», — отмечает он. Автор уверен, что правительства всего мира сомневаются в вопросах «прямого осуждения» российской спецоперации и тем более поддержки мнения НАТО по ситуации на Украине. Он считает, что «тревожным звоночком» стало голосование в Генассамблее ООН из-за спецоперации РФ, когда 35 воздержались. «С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась», — заключил Карпентер. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В США осудили действия России и ввели жесткие экономические санкции. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре текущего года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.