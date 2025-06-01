Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском

После подрыва моста им последующего крушения пассажирского поезда в Брянской области министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по оказанию медпомощи пострадавшим. Об этом сообщили в Кремле.
«Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим», — передает Кремль в официальном telegram-канале. Ранее российский лидер провел телефонные разговоры с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они доложили о предпринимаемых мерах по факту произошедшего.
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