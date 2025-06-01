Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим при ЧП под Брянском

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Мурашко рассказал Путину о мерах помощи пострадавшим при подрыве моста
Мурашко рассказал Путину о мерах помощи пострадавшим при подрыве моста Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

После подрыва моста им последующего крушения пассажирского поезда в Брянской области министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по оказанию медпомощи пострадавшим. Об этом сообщили в Кремле. 

«Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим», — передает Кремль в официальном telegram-канале. Ранее российский лидер провел телефонные разговоры с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они доложили о предпринимаемых мерах по факту произошедшего. 

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После подрыва моста им последующего крушения пассажирского поезда в Брянской области министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по оказанию медпомощи пострадавшим. Об этом сообщили в Кремле.  «Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим», — передает Кремль в официальном telegram-канале. Ранее российский лидер провел телефонные разговоры с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они доложили о предпринимаемых мерах по факту произошедшего. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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