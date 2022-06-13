Супругу экс-президента Молдавии обвинили в коррупции

Прокуратура предъявит жене Додона обвинение по делу о коррупции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруге экс-президента Молдавии Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, возбужденного в отношении ее мужа Игоря Додона. Эту информацию подтвердила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры на своей странице в социальной сети.

«Подтверждаем, что Галине Додон действительно сегодня вручили вызов в прокуратуру. Она проходит по тому же делу, что и ее супруг. Напомним, что в этом контексте обвинения выдвинуты нескольким лицам», — говорится в сообщении.

Додон является сторонником дружеских отношений с Россией. 24 мая в его доме прошли обыски. После них бывший глава Молдовы был задержан на 72 часа по подозрению в получении взятки и государственной измене. Позднее его поместили под домашний арест на 30 дней. Основанием стала опубликованная в 2020 году экс-депутатом Юрием Реницэ видеозапись, на которой Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видео Плахотнюк передает экс-президенту пакет, по словам депутата, с деньгами.