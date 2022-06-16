Предпринимателями из ХМАО заинтересовалась тюменская ФСБ

16 июня 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Производства опасной рыбы нашли по подсказке ФСБ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление ФСБ по Тюменской области попросило Россельхознадзор проверить двух предпринимателей из ХМАО, после чего бизнесмены получили предостережения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «Поступило обращение от регионального управления ФСБ России, по вопросу наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных документов предпринимателями из ХМАО — Михайловым и Свешниковым. Установлено, что по документам они производят выработку рыбы на площадках, где отсутствуют зарегистрированные предприятия, занимающиеся разведением. Также по заявленным адресам не ведется хозяйственная деятельность», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре региона. Фактически, предприниматели внесли в систему сертификации недостоверные сведения. Для предотвращения нелегального оборота продукции площадкам присвоили статус «фантомных». Бизнесмены получили предостережения, а сведения о проверке передали в ФСБ по Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в детский сад и школу-интернат в Ишиме (Тюменская область) поставили сельдь без необходимых ветеринарных документов. Опасные продукты могли попасть на стол к детям. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Управление ФСБ по Тюменской области попросило Россельхознадзор проверить двух предпринимателей из ХМАО, после чего бизнесмены получили предостережения. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. «Поступило обращение от регионального управления ФСБ России, по вопросу наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных документов предпринимателями из ХМАО — Михайловым и Свешниковым. Установлено, что по документам они производят выработку рыбы на площадках, где отсутствуют зарегистрированные предприятия, занимающиеся разведением. Также по заявленным адресам не ведется хозяйственная деятельность», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре региона. Фактически, предприниматели внесли в систему сертификации недостоверные сведения. Для предотвращения нелегального оборота продукции площадкам присвоили статус «фантомных». Бизнесмены получили предостережения, а сведения о проверке передали в ФСБ по Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в детский сад и школу-интернат в Ишиме (Тюменская область) поставили сельдь без необходимых ветеринарных документов. Опасные продукты могли попасть на стол к детям.