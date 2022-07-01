Победитель конкурса «Лидеры России» назвал главный фактор победы

Победитель конкурса «Лидеры России» Степан Коваленко отметил, что самым трудным был высокий темп соревнований Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Главный кадровый конкурс страны «Лидеры России»

Заместитель начальника управления в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко стал победителем суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В разговоре с корреспондентом URA.RU, он отметил, что главное — выбрать трек конкурса, который близок к специальности или роду деятельности.

«Самое главное — просто быть собой, постараться погрузиться в условия кейсов как в реальную рабочую или жизненную ситуацию и быть ориентированным на эффективное и общее командное решение задачи. Важно было в самом начале выбрать правильный трек, в моем случае это „Государственное управление“, ведь один из этапов конкурса — тест по специальности», — рассказал Коваленко.

Самое приятное на конкурсе — это знакомство с интересными людьми, признался участник Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам победителя, организаторы постоянно меняют формат мероприятий и всегда чем-то удивляют. «Из трудностей могу выделить темп соревнований, ведь это четыре дня подряд разнообразных испытаний, решения экономических кейсов, ответы на вопросы тестов, общение с наставниками и почетными гостями, в числе которых был глава правительства РФ Михаил Мишустин. Самое приятное за все эти дни — это люди, с которым удалось познакомиться, они поддерживали и помогали добиваться результата», — отметил Коваленко.

Победитель конкурса признался, что сейчас выбирает программу обучения, на которую потратит грант, и склоняется в пользу магистратуры по программе «Мастер государственного управления для руководителей», такая программа реализуется и в РАНХиГС, и в Школе управления Сколково. Дальнейшее свое развитие Коваленко видит в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, которое реализует множество проектов — от запуска особой экономической зоны «Москва» до строительства Северного дублера Кутузовского проспекта.

В суперфинале конкурса «Лидеры России» участвовали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями стали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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