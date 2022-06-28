Победитель «Лидеров России» займется адаптацией экономики РФ

28 июня 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Илья Чиркин вошел в число 106 победителей конкурса «Лидеры России» Фото из личного архива Ильи Чиркина Главный инспектор Департамента аудита в сфере закупок и энергетического комплекса Счетной палаты Илья Чиркин стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На выигранные деньги он планирует получить образование в сфере бизнеса, а также в рамках конкурса будет работать над проектом по адаптации экономики РФ к новым вызовам. Об этом сам Чиркин рассказал в разговоре с URA.RU. «Прелесть конкурса состоит в том, что к нему не надо никак готовиться. Базовая подготовка к тому, чтобы успешно выступить, происходит всю сознательную жизнь — начиная от книг, которые ты читаешь, и заканчивая тем, как ты взаимодействуешь с людьми. Экспертами конкурса определены критерии того, как должен выглядеть современный лидер и каким качествами должен обладать. Способностью брать на себя ответственность, мотивировать команду, искать креативные решения, добиваться результата, но не только. И ты либо соответствуешь этим критериям, либо нет. Если не соответствуешь, то тебе предстоит большая работа по перенастройке себя. Играть эту роль невозможно», — рассказал Чиркин в беседе с URA.RU. По словам Чиркина, на средства выигранного гранта он планирует уже осенью начать обучение по программе MBA. «Кроме того, в течение недели у меня должен определиться наставник из числа топовых управленцев страны, с которым я буду работать до конца года над проектом. Учитывая мою специализацию и профессиональную экспертизу, я думаю, что этот проект будет так или иначе связан с адаптацией экономики к новым вызовам, которые сегодняшнее непростое время ставит перед страной», — отметил Чиркин. Всего участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран — Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ранее URA.RU сообщало, что в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» победили трое топ-менеджеров из Тюменской области. Среди них представители образовательной сферы и бизнеса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Главный инспектор Департамента аудита в сфере закупок и энергетического комплекса Счетной палаты Илья Чиркин стал одним из победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». На выигранные деньги он планирует получить образование в сфере бизнеса, а также в рамках конкурса будет работать над проектом по адаптации экономики РФ к новым вызовам. Об этом сам Чиркин рассказал в разговоре с URA.RU. «Прелесть конкурса состоит в том, что к нему не надо никак готовиться. Базовая подготовка к тому, чтобы успешно выступить, происходит всю сознательную жизнь — начиная от книг, которые ты читаешь, и заканчивая тем, как ты взаимодействуешь с людьми. Экспертами конкурса определены критерии того, как должен выглядеть современный лидер и каким качествами должен обладать. Способностью брать на себя ответственность, мотивировать команду, искать креативные решения, добиваться результата, но не только. И ты либо соответствуешь этим критериям, либо нет. Если не соответствуешь, то тебе предстоит большая работа по перенастройке себя. Играть эту роль невозможно», — рассказал Чиркин в беседе с URA.RU. По словам Чиркина, на средства выигранного гранта он планирует уже осенью начать обучение по программе MBA. «Кроме того, в течение недели у меня должен определиться наставник из числа топовых управленцев страны, с которым я буду работать до конца года над проектом. Учитывая мою специализацию и профессиональную экспертизу, я думаю, что этот проект будет так или иначе связан с адаптацией экономики к новым вызовам, которые сегодняшнее непростое время ставит перед страной», — отметил Чиркин. Всего участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и 6 зарубежных стран — Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Победителями назвали 106 человек. Конкурс является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ранее URA.RU сообщало, что в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» победили трое топ-менеджеров из Тюменской области. Среди них представители образовательной сферы и бизнеса.