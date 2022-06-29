Победитель «Лидеров России» вернется из ОАЭ в РФ. Он будет развивать искусственный интеллект

29 июня 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Максим Хайтович планирует развивать в России проекты в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одним из победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стал руководитель аналитического отдела международной консалтинговой компании Kearney Максим Хайтович. Он планирует вернуться их ОАЭ в РФ и развивать проекты в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Об этом Хайтович рассказал в беседе с URA.RU. «Победить в конкурсе мне помог широкий кругозор. Первую половину своей карьеры я проработал в сфере ИТ и искусственного интеллекта на инженерных должностях, начинал как технарь. Однако в дальнейшем я перешел в сферу управленческого консалтинга, где больше был сосредоточен на разработке стратегий или программ трансформации для своих клиентов, работе с самыми разными отраслями — от нефтегаза до телекоммуникаций. Помимо этого я имею большой международный опыт, работал с заказчиками и в России, и за границей — это страны Запада и Азии, а последние годы я много работал и жил в странах Персидского залива», — пояснил Максим Хайтович. Средства выигранного гранта Максим Хайтович собирается потратить на переезд обратно в Россию после шести лет учебы и работы за рубежом. «Надеюсь максимально применить мой обширный международный опыт цифровой трансформации и развития индустрии искусственного интеллекта на родине. С группой других победителей мы активно взаимодействуем с госорганами и предлагаем им ряд идей для дальнейшей проработки на общественных началах. Не буду раскрывать детали, но отмечу что идея связанна со структурным подходом к развитию человеческого капитала нашей страны, максимальное раскрытие потенциала каждого из граждан», — отметил специалист. Участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Из них 106 человек стали победителями конкурса, который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Одним из победителей суперфинала четвертого сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стал руководитель аналитического отдела международной консалтинговой компании Kearney Максим Хайтович. Он планирует вернуться их ОАЭ в РФ и развивать проекты в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Об этом Хайтович рассказал в беседе с URA.RU. «Победить в конкурсе мне помог широкий кругозор. Первую половину своей карьеры я проработал в сфере ИТ и искусственного интеллекта на инженерных должностях, начинал как технарь. Однако в дальнейшем я перешел в сферу управленческого консалтинга, где больше был сосредоточен на разработке стратегий или программ трансформации для своих клиентов, работе с самыми разными отраслями — от нефтегаза до телекоммуникаций. Помимо этого я имею большой международный опыт, работал с заказчиками и в России, и за границей — это страны Запада и Азии, а последние годы я много работал и жил в странах Персидского залива», — пояснил Максим Хайтович. Средства выигранного гранта Максим Хайтович собирается потратить на переезд обратно в Россию после шести лет учебы и работы за рубежом. «Надеюсь максимально применить мой обширный международный опыт цифровой трансформации и развития индустрии искусственного интеллекта на родине. С группой других победителей мы активно взаимодействуем с госорганами и предлагаем им ряд идей для дальнейшей проработки на общественных началах. Не буду раскрывать детали, но отмечу что идея связанна со структурным подходом к развитию человеческого капитала нашей страны, максимальное раскрытие потенциала каждого из граждан», — отметил специалист. Участниками суперфинала конкурса «Лидеры России» стали 300 человек из 56 регионов России и шести зарубежных стран — Белоруссии, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Из них 106 человек стали победителями конкурса, который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».