В ХМАО ждут визита уральского полпреда для старта мегапроекта

04 июля 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

В Югре в июле должно начаться строительство второго моста через Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Югре ждут визита уральского полпреда Владимира Якушева, который должен будет прилететь 6 июля на торжественную церемонию начала строительства второго моста через Обь под Сургутом. Объект имеет важное значение для всех регионов «тюменской матрешки». Информацию о составе участников торжественной церемонии, URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Начало строительства моста через Обь — значимое событие. Поэтому на торжественной церемонии ждут визита уральского полпреда Владимира Якушева. Делегацию ХМАО будет лично представлять губернатор Югры Наталья Комарова. Также в мероприятии должны принять участие глава Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Нефтеюганского района Алла Бочко. Ожидается, что от генерального подрядчика будет сам руководитель компании „Мостострой-11“ и депутат Тюменской областной думы Николай Руссу», — сообщил инсайдер. В уральском полпредстве подтвердили URA.RU информацию о готовящемся визите Якушева в Югру. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили участие губернатора Югры в церемонии начала строительства моста через Обь. «Мост имеет статус объекта федерального значения. Он станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров „Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард“ и „Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск“, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный ход. Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами», — прокомментировали в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти разыграли контракт на строительство второго моста через Обь — его стоимость составила свыше 60 млрд рублей. Позже появилось постановление правительства РФ, где стоимость моста уже составила порядка 70 млрд рублей с учетом инфляции и роста цен на стройматериалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Югре ждут визита уральского полпреда Владимира Якушева, который должен будет прилететь 6 июля на торжественную церемонию начала строительства второго моста через Обь под Сургутом. Объект имеет важное значение для всех регионов «тюменской матрешки». Информацию о составе участников торжественной церемонии, URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Начало строительства моста через Обь — значимое событие. Поэтому на торжественной церемонии ждут визита уральского полпреда Владимира Якушева. Делегацию ХМАО будет лично представлять губернатор Югры Наталья Комарова. Также в мероприятии должны принять участие глава Сургута Андрей Филатов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, глава Нефтеюганского района Алла Бочко. Ожидается, что от генерального подрядчика будет сам руководитель компании „Мостострой-11“ и депутат Тюменской областной думы Николай Руссу», — сообщил инсайдер. В уральском полпредстве подтвердили URA.RU информацию о готовящемся визите Якушева в Югру. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили участие губернатора Югры в церемонии начала строительства моста через Обь. «Мост имеет статус объекта федерального значения. Он станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров „Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард“ и „Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск“, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северный широтный ход. Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами», — прокомментировали в депсвязей. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти разыграли контракт на строительство второго моста через Обь — его стоимость составила свыше 60 млрд рублей. Позже появилось постановление правительства РФ, где стоимость моста уже составила порядка 70 млрд рублей с учетом инфляции и роста цен на стройматериалы.