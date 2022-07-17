Назначенный Зеленским новый генпрокурор оказался врагом Украины

Алексей Симоненко попал в базу «Миротворца» по делу о фальсификации доказательств против Петра ПорошенкоФото: Официальный сайт президента Украины
Новый генеральный прокурор Украины Алексей Симоненко числится в списке «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ).
Профиль Алексей Симоненко был создан на «Миротворце» 10 января 2022 года, сообщает Readovka. На сайте отмечается, что новый генпрокурор «причастен к фальсификации доказательной базы по обвинению в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко».
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Новый генеральный прокурор Украины Алексей Симоненко числится в списке «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Профиль Алексей Симоненко был создан на «Миротворце» 10 января 2022 года, сообщает Readovka. На сайте отмечается, что новый генпрокурор «причастен к фальсификации доказательной базы по обвинению в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко». Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил своего друга с должности главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Новым генпрокурором он назначил Алексея Симоненко. Украинский лидер объяснил эти перестановки возросшим числом госизмен среди сотрудников этих структур. Экс-депутат Рады Илья Кива объявил о начале госпереворота на Украине.