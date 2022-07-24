На Украине нарушителей комендантского часа заберут в отряды ВСУ

25 июля 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Нарушителей комендантского часа будут в первоочередном порядке рассматривать для призыва в ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тех, кто будет нарушать комендантский час на Украине, начнут призывать в отряды ВСУ. Об этом предупредил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. «Нарушителей комендантского часа мы берем „на карандаш“. Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», — сказал Енин в интервью изданию «Телеграф». По словам замглавы МВД, в первые дни после объявления спецоперации люди ответственно относились к соблюдению комендантского часа, так как понимали, что его нарушение угрожает их жизни. Сейчас такое правило забыто, утверждает Енин. Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой является помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев «вышвырнуть из страны продажное руководство» и бороться за справедливость. «Украинский народ должен снять с ушей лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», — считает он. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Тех, кто будет нарушать комендантский час на Украине, начнут призывать в отряды ВСУ. Об этом предупредил заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин. «Нарушителей комендантского часа мы берем „на карандаш“. Это не означает, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь», — сказал Енин в интервью изданию «Телеграф». По словам замглавы МВД, в первые дни после объявления спецоперации люди ответственно относились к соблюдению комендантского часа, так как понимали, что его нарушение угрожает их жизни. Сейчас такое правило забыто, утверждает Енин. Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой является помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев «вышвырнуть из страны продажное руководство» и бороться за справедливость. «Украинский народ должен снять с ушей лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство», — считает он.