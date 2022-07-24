Кадыров призвал украинцев «вышвырнуть продажное руководство»

24 июля 2022 в 13:16 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров обратился к украинцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцам нужно «вышвырнуть из страны продажное руководство» и бороться за справедливость. С таким призывом выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, Европа своими заявлениями и военной поддержкой Киева хочет вынудить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне. Он заявил, что выход из такой ситуации только один. «Украинский народ должен снять с ушей лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на „героическую“ смерть. Сохраните свой генофонд, а не статус [президента Украины Владимира] Зеленского. Чтобы справедливость восторжествовала, за нее нужно бороться, а не потакать наркоману и предателю», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой является помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Ранее Кадыров сказал, что западная помощь Украине «тает в карманах властей» или не доходит до военных, передает Life . Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинцам нужно «вышвырнуть из страны продажное руководство» и бороться за справедливость. С таким призывом выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, Европа своими заявлениями и военной поддержкой Киева хочет вынудить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне. Он заявил, что выход из такой ситуации только один. «Украинский народ должен снять с ушей лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на „героическую“ смерть. Сохраните свой генофонд, а не статус [президента Украины Владимира] Зеленского. Чтобы справедливость восторжествовала, за нее нужно бороться, а не потакать наркоману и предателю», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой является помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин. Ранее Кадыров сказал, что западная помощь Украине «тает в карманах властей» или не доходит до военных, передает Life.