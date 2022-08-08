Немцев восхитила позиция лидера Pink Floyd по Украине

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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, радость
Немцы поддержали пророссийскую позицию музыканта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Граждане Германии поддержали позицию лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который публично высказался о том, что в конфликте России и Украины виноваты США. Комментарии немцы оставили под статьей в издании Der Welt (заблокировано на территории РФ).

Уотерс в своей речи назвал действия президента США Джо Байдена преступными. Кроме того, он задался вопросом, почему Штаты не призовут украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры ради прекращения конфликта. На его слова уже отреагировал ряд высокопоставленных чиновников из разных стран. Так, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидера Pink Floyd адекватным человеком, передает телеканал 360, а посол Украины в Австрии Александр Щерба предложил ему переехать в Россию, отмечает Pravda.Ru.

Комментаторы убеждены, что музыкант говорит правду, потому что ничто ему не запрещает это сделать
Комментаторы напомнили о преступлениях ВСУ и цензуре в Европе. А также — об обстрелах националистами Запорожской атомной электростанции
Кое-кто назвал США страной, которая начинает войны…
…Другие также убеждены в провокационных действиях правительства Штатов
Немцы хвалят Уотерса за честность
И указывают на марионеточное правительство Украины и Евросоюза
Лидера рок-группы из-за его позиции обычные граждане стараются поддержать по мере сил

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей от геноцида ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В августе стало известно о том, что ВСУ обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области (регион находится под контролем российских войск), где хранится ядерное топливо.

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Граждане Германии поддержали позицию лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который публично высказался о том, что в конфликте России и Украины виноваты США. Комментарии немцы оставили под статьей в издании Der Welt (заблокировано на территории РФ). Уотерс в своей речи назвал действия президента США Джо Байдена преступными. Кроме того, он задался вопросом, почему Штаты не призовут украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры ради прекращения конфликта. На его слова уже отреагировал ряд высокопоставленных чиновников из разных стран. Так, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидера Pink Floyd адекватным человеком, передает телеканал 360, а посол Украины в Австрии Александр Щерба предложил ему переехать в Россию, отмечает Pravda.Ru. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после участившихся обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей от геноцида ВСУ и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация территории. В августе стало известно о том, что ВСУ обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области (регион находится под контролем российских войск), где хранится ядерное топливо.
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