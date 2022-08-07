Полянский восхитился позицией лидера Pink Floyd по Украине

08 августа 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Полянский похвалил основателя Pink Floyd Уотерса за отрезвляющий анализ роли США в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал абсолютно отрезвляющий анализ негативной роли США в ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей „исключительности“ и отношения к миру как к своему заднему двору», — написал дипломат в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Роджер Уотерс заявил, что в начале спецоперации на Украине виноваты США. По его словам, это тяжкое преступление. Он вопросил, почему Штаты не могут призвать Зеленского начать переговоры ради прекращения конфликта. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс дал абсолютно отрезвляющий анализ негативной роли США в ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей „исключительности“ и отношения к миру как к своему заднему двору», — написал дипломат в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Роджер Уотерс заявил, что в начале спецоперации на Украине виноваты США. По его словам, это тяжкое преступление. Он вопросил, почему Штаты не могут призвать Зеленского начать переговоры ради прекращения конфликта. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.