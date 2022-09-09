Минфин США: дела в нефтяной отрасли в РФ идут лучше, чем до санкций

В Минфине США возмутились, что дела в нефтяной отрасли в РФ идут лучше, чем до санкций

10 сентября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Адевале Адейемо отметил успехи в нефтяной отрасли РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дела в российской нефтяной отрасли идут сейчас куда лучше, чем это было до введения западных санкций из-за спецоперации. Это отметил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. По его словам, после начала операции на Украине Вашингтон и его союзники ввели против России санкции, чтобы «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации. «Однако есть одна составляющая российской экономики, дела которой идут даже лучше, чем до начала войны: нефтяная промышленность. Этим летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта. Такая ситуация неприемлема для нас, наших союзников и жителей Украины», — заявил он на видеоконференции, передает ТАСС. Тем временем, в США изучают, как сбить цены на топливо с помощью стратегических резервов. Bloomberg отметил, что в декабре ожидают скачок стоимости нефти из-за вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.

Дела в российской нефтяной отрасли идут сейчас куда лучше, чем это было до введения западных санкций из-за спецоперации. Это отметил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. По его словам, после начала операции на Украине Вашингтон и его союзники ввели против России санкции, чтобы «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации. «Однако есть одна составляющая российской экономики, дела которой идут даже лучше, чем до начала войны: нефтяная промышленность. Этим летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта. Такая ситуация неприемлема для нас, наших союзников и жителей Украины», — заявил он на видеоконференции, передает ТАСС. Тем временем, в США изучают, как сбить цены на топливо с помощью стратегических резервов. Bloomberg отметил, что в декабре ожидают скачок стоимости нефти из-за вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.