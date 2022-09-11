Памфилова готова пойти на крайние меры из-за нарушений на выборах

Глава ЦИК Памфилова: нужно жестко отменять результаты голосования, если подтверждаются нарушения

12 сентября 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова считает, нужно жестко отменять результаты голосования при нарушениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Необходимо жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно», — сказала Памфилова в эфире «Ночи выборов». По ее словам, на 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования. Однако, Памфилова считает, что это «ничтожное число». Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. В Москве уже сообщили, что второй день выборов прошел без происшествий.

Необходимо жестко отменять результаты голосования на участках, если на них подтверждаются нарушения. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Я всем говорю, чтобы не расслаблялись, еще ночь надо пережить. Самое главное, чтобы посчитали, чтобы скандалов не было. Но если что, [чтобы] жестко отменяли, безапелляционно», — сказала Памфилова в эфире «Ночи выборов». По ее словам, на 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования. Однако, Памфилова считает, что это «ничтожное число». Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать как на участках, так и онлайн. Граждане России выбирают глав 15 субъектов РФ и депутатов законодательных собраний в 6 регионах. Городские советы и городские думы будут выбраны в 12 субъектах. В Москве уже сообщили, что второй день выборов прошел без происшествий.