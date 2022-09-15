Посол Антонов: односторонние санкции США негативно сказываются на самом Вашингтоне

16 сентября 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Односторонние санкции Вашингтона бьют по интересам США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, которые вводят США, не повлияют на подход и позицию Москвы, изолировать РФ санкциями не удастся. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих США, перспективам восстановления глобальной экономики. Подтверждение тому — сумбурность очередного «пакета рестрикций», — высказал свое дипломат, передает пресс-служба посольства в Telegram. Антонов отметил, что в вопросе введения санкций администрация США «скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей». Ранее первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отмечал, что дела в российской нефтяной отрасли идут сейчас куда лучше, чем это было до введения западных санкций из-за спецоперации. По его словам, этим летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году. «Такая ситуация неприемлема для нас, наших союзников и жителей Украины», — заключил он.

Санкции, которые вводят США, не повлияют на подход и позицию Москвы, изолировать РФ санкциями не удастся. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Твердолобость Вашингтона, продолжающего раскручивать санкционную спираль, уже не удивляет. Власти США отказываются признавать, что односторонние нелегитимные шаги не способны достичь заявленных ими целей. Наоборот, бьют по интересам самих США, перспективам восстановления глобальной экономики. Подтверждение тому — сумбурность очередного «пакета рестрикций», — высказал свое дипломат, передает пресс-служба посольства в Telegram. Антонов отметил, что в вопросе введения санкций администрация США «скачет по кругу, как ковбой с не очень хорошим зрением, и стреляет, не разбирая целей». Ранее первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо отмечал, что дела в российской нефтяной отрасли идут сейчас куда лучше, чем это было до введения западных санкций из-за спецоперации. По его словам, этим летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году. «Такая ситуация неприемлема для нас, наших союзников и жителей Украины», — заключил он.