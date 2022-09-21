Глава МИД Китая определил роль России в ООН

Ван И: никто не в силах лишить Россию ее важной роли в ООН

Россия должна и далее играть свою важную роль в ООН и никто не может лишить ее этого права Фото: discover24.ru

Россия играет важную роль в ООН, и никто не сможет лишить Россию этого права. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права», — сказал Ван И, передает РИА «Новости». Также он выразил мнение по поводу спецоперации: «Позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Визит Лаврова в США осложняла визовая политика Вашингтона. Министру долгое время отказывали в выдаче визы. 13 сентября стало известно, что Лавров и сопровождающие лица примут участие в заседании ГА ООН. Они получили американские визы.