DPA: Германия вызвала посла РФ из-за прошедших референдумов

02 октября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Причиной вызова посла России в МИД ФРГ являются референдумы в Донбассе Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Российский посол в Германии был вызван в МИД страны из-за референдумов о присоединении к России в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA. «Посол РФ в Германии был вызван в МИД ФРГ из-за референдумов», — сообщает DPA. Сообщение агентства передает ТАСС в своем telegram-канале. Референдумы о присоединении к России на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В договорах о вхождении регионов в состав РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию, сообщается, что новые территории присоединятся к России в границах на день их образования.

Российский посол в Германии был вызван в МИД страны из-за референдумов о присоединении к России в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA. «Посол РФ в Германии был вызван в МИД ФРГ из-за референдумов», — сообщает DPA. Сообщение агентства передает ТАСС в своем telegram-канале. Референдумы о присоединении к России на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В договорах о вхождении регионов в состав РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию, сообщается, что новые территории присоединятся к России в границах на день их образования.