DPA: Германия вызвала посла РФ из-за прошедших референдумов

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Причиной вызова посла России в МИД ФРГ являются референдумы в Донбассе Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Российский посол в Германии был вызван в МИД страны из-за референдумов о присоединении к России в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA.

«Посол РФ в Германии был вызван в МИД ФРГ из-за референдумов», — сообщает DPA. Сообщение агентства передает ТАСС в своем telegram-канале.

Референдумы о присоединении к России на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В договорах о вхождении регионов в состав РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию, сообщается, что новые территории присоединятся к России в границах на день их образования.

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Российский посол в Германии был вызван в МИД страны из-за референдумов о присоединении к России в Донбассе. Об этом сообщает агентство DPA. «Посол РФ в Германии был вызван в МИД ФРГ из-за референдумов», — сообщает DPA. Сообщение агентства передает ТАСС в своем telegram-канале. Референдумы о присоединении к России на территориях ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. По итогам референдумов, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. В договорах о вхождении регионов в состав РФ, внесенных президентом России Владимиром Путиным в Госдуму на ратификацию, сообщается, что новые территории присоединятся к России в границах на день их образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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