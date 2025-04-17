Экс-главу МЧС Крыма отправили в колонию за взятки в 1,5 миллиона рублей

Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева приговорили к 5,5 годам колонии за получение взяток на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым, которая поддержал гособвинение против него.
«Подсудимый, являясь руководителем регионального министерства чрезвычайных ситуаций, в феврале 2023 года получил от представителя субподрядной организации взятку в размере 1,2 млн рублей за беспрепятственную оплату и принятие работ по строительству модульного здания котельной для государственного казенного учреждения», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Крыма. Также Садаклиев получил деньги от своих подчиненных за различные протекции и попустительства — было установлено, что он получил от помощника министра сумму в размере 155 тысяч рублей за то, что не применял к нему меры дисциплинарного взыскания и закрывал глаза на служебные нарушения. А от руководителя одного из подчиненных учреждений он получил 300 тысяч рублей за распределение дополнительных бюджетных средств на потребности персонала.
Суд приговорил Садаклиева к пяти с половиной годам исправительной колонии. Кроме тюремного наказания, экс-главе МЧС Крыма назначен штраф в размере 1,7 миллиона рублей и запрет на занятие государственных должностей на семь лет.
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