В регионах появится новый вид транспорта, как в Москве

Московский проект городских электросудов масштабируют на другие города. Премьер-министр Михаил Мишустин 17 апреля обсудил с гендиректором НПК «Морсвязьавтоматика» Андрианом Правдиным развитие водного пассажирского электротранспорта. Подобные проекты могут быть реализованы в туристических целях, но вряд ли подойдут для массовых перевозок, объяснил URA.RU научный руководитель факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.
«Одним из ключевых направлений сейчас стало развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского. Это очень важно. Я недавно выступал в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, и председатель Вячеслав Викторович Володин как раз детально интересовался программой развития нашего пассажирского судостроения, чтобы крепче связать наши города через реки, озера, выйти на качественное обеспечение пассажиров и грузов таким транспортом. Сейчас этот сегмент еще не заполнен», — сказал Мишустин.
Есть ниша, которую занимают суда на подводных крыльях. Они играют важную роль в прибрежной жизни и туристической индустрии, подчеркнул премьер. Важно выстраивать такие проекты на базе передовых экологичных технологий — электротранспорта и электрозаправок, добавил он.
«Морсвязьавтоматика» в 2020 году спустила на воду первый в России электрический катамаран «Эковольт», рассказал Правдин. Также компания принимала участие в разработке проекта электрических судов и их производства для Москвы, где они уже успешно курсируют.
«Мы перешли к следующему шагу — это скоростные перевозки пассажиров. К сожалению, на сегодняшний день стоимость скоростных судов достаточно высока, но она становится вдвойне высокой при дополнительных расходах на эксплуатацию. Цель, которую мы себе поставили, — это удешевление не только строительства судна, но и его эксплуатации», — сказал гендиректор НПК «Морсвязьавтоматика».
Основными задачами в рамках этого проекта Правдин назвал создание новых композитных материалов, двигателей, генерационной установки высокого напряжения, более эффективных буферных накопителей энергии. У компании уже есть серьезные наработки и даже готовые образцы, уточнил он. «Я уверен, нам по силам этот проект. И это будет, конечно, серьезный рывок с точки зрения скоростного флота», — отметил гендиректор «Морсвязьавтоматики». Проект делится на две части — строительство самого судна и возведение верфи, чтобы сделать выпуск серийным, добавил Правдин.
Вопрос развития пассажирских судов, а тем более скоростных, упирается в стоимость их услуг, говорит Михаил Блинкин. Перевозить людей по рекам и другим водоемам гораздо дороже, чем в автобусах, трамваях или метро.
«Это нишевый вид транспорта. В Москве проект пассажирских судов на электрических двигателях вполне успешен, он вызывает положительные отклики и у экспертов, и у самих жителей, особенно у тех, кто живет близко к причалам. Но в столице эти перевозки дотируются, пассажиры платят за них далеко не полную стоимость. Поэтому где-то в регионах этот вид транспорта будут использовать, если его будут дотировать. Но он может быть задействован для развлечений там, где есть туристы, которым билеты будут продавать дороже», — говорит Блинкин.
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