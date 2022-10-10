Экс-депутат Рады: один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве

Удар был нанесен по базе нацбатальона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве. Об этом написал в своем telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.
«Один из ударов по Киеву, был нанесен по базе и штабу — „Азова“»*, — уточнил он. Ранее взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире.
* Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.
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