Экс-депутат Рады: один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волноваха после освобождения от ВСУ. ДНР, Волноваха, армия, военные, трофеи, днр, шеврон, трезубец, ВСУ, волноваха, z войска, армия украины
Удар был нанесен по базе нацбатальона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве. Об этом написал в своем telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива.

«Один из ударов по Киеву, был нанесен по базе и штабу — „Азова“»*, — уточнил он. Ранее взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире.

* Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве. Об этом написал в своем telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. «Один из ударов по Киеву, был нанесен по базе и штабу — „Азова“»*, — уточнил он. Ранее взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...