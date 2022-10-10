Экс-депутат Рады: один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве

10 октября 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Удар был нанесен по базе нацбатальона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве. Об этом написал в своем telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. «Один из ударов по Киеву, был нанесен по базе и штабу — „Азова“»*, — уточнил он. Ранее взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Один из ударов был нанесен по штабу «Азова»* в Киеве. Об этом написал в своем telegram-канале экс-депутат Рады Илья Кива. «Один из ударов по Киеву, был нанесен по базе и штабу — „Азова“»*, — уточнил он. Ранее взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Житомире. * Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.