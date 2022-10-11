Байден назвал отличительное качество Путина

Президент США дал оценку действиям российского лидера в контексте ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «рациональным игроком». Так он расценил действия Путина в ходе спецоперации.
«Я полагаю, что он рациональный игрок», — сказал он в интервью телекомпании «CNN Tonight with Jake Tapper». Отрывок беседы между Байденом и корреспондентом CNN Джейком Таппером был показан в эфире телеканала 11 октября.
Ранее Байден убежал от журналистов после просьб поговорить о главе России Владимире Путине. Он побежал по лужайке в сторону ожидавшего его вертолета. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.
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