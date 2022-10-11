11 октября 2022

Байден назвал отличительное качество Путина

Президент США назвал Путина «рациональным игроком»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Президент США дал оценку действиям российского лидера в контексте ситуации вокруг Украины Фото:

Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «рациональным игроком». Так он расценил действия Путина в ходе спецоперации.

«Я полагаю, что он рациональный игрок», — сказал он в интервью телекомпании «CNN Tonight with Jake Tapper». Отрывок беседы между Байденом и корреспондентом CNN Джейком Таппером был показан в эфире телеканала 11 октября.

Ранее Байден убежал от журналистов после просьб поговорить о главе России Владимире Путине. Он побежал по лужайке в сторону ожидавшего его вертолета. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.

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Президент США Джо Байден назвал лидера РФ Владимира Путина «рациональным игроком». Так он расценил действия Путина в ходе спецоперации. «Я полагаю, что он рациональный игрок», — сказал он в интервью телекомпании «CNN Tonight with Jake Tapper». Отрывок беседы между Байденом и корреспондентом CNN Джейком Таппером был показан в эфире телеканала 11 октября. Ранее Байден убежал от журналистов после просьб поговорить о главе России Владимире Путине. Он побежал по лужайке в сторону ожидавшего его вертолета. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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