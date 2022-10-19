Власти Запорожья отказались от перемещения населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь
Перемещение людей из Запорожской области на планируется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье не видят необходимости в перемещении людей из области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Причин для перемещения населения Запорожской области на данный момент нет», — цитирует властей региона РИА «Новости». Там отметили, что положение на линии фронта остается под контролем, а отдых на курортах детей из прифронтовых регионов не является эвакуацией.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вынес предложение о выезде людей из региона на время работы военных. Перемещение людей из Херсона подтвердил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Запорожье не видят необходимости в перемещении людей из области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Причин для перемещения населения Запорожской области на данный момент нет», — цитирует властей региона РИА «Новости». Там отметили, что положение на линии фронта остается под контролем, а отдых на курортах детей из прифронтовых регионов не является эвакуацией. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вынес предложение о выезде людей из региона на время работы военных. Перемещение людей из Херсона подтвердил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...