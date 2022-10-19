Власти Запорожья отказались от перемещения населения

Перемещение людей из Запорожской области на планируется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожье не видят необходимости в перемещении людей из области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Причин для перемещения населения Запорожской области на данный момент нет», — цитирует властей региона РИА «Новости». Там отметили, что положение на линии фронта остается под контролем, а отдых на курортах детей из прифронтовых регионов не является эвакуацией.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо вынес предложение о выезде людей из региона на время работы военных. Перемещение людей из Херсона подтвердил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
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