Курганский сенатор считает местные заводы лучше предприятий Челябинска и Екатеринбурга

27 октября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Сенатор Муратов сравнил курганскую промышленность с соседними регионами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане. «Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства. Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов заявил о появлении рабочих мест на базе бывшего предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть несколько новых производств.

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане. «Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства. Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов заявил о появлении рабочих мест на базе бывшего предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть несколько новых производств.