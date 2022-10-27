Курганский сенатор считает местные заводы лучше предприятий Челябинска и Екатеринбурга

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане.
«Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства.
Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане. «Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства. Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов заявил о появлении рабочих мест на базе бывшего предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть несколько новых производств.