Курганский сенатор считает местные заводы лучше предприятий Челябинска и Екатеринбурга

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Сенатор Муратов сравнил курганскую промышленность с соседними регионами Фото:

Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане.

«Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства.

Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов заявил о появлении рабочих мест на базе бывшего предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть несколько новых производств.

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Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов считает, что промышленность региона мощнее по своему потенциалу, чем предприятия Свердловской и Челябинской области. Об этом сенатор рассказал 27 октября журналистам во время губернаторских чтений, состоявшихся в Кургане. «Наша Курганская область в промышленном переделе намного мощнее, чем та же Свердловская или Челябинская область», — высказал мнение Муратов. В обоснование своих слов сенатор привел довод, что курганские заводы выпускают конечный продукт, а промышленники соседних регионов сконцентрированы на выпуске металлов и сырья для производства. Для того, чтобы предприятия развивались, им требуются грамотные инженерные кадры. Таких специалистов готовит обучающая IT-отрасль в курганских школах, колледжах и вузе. Местная промышленность должна стать заказчиком обучения и развития будущих инженеров, считает сенатор. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов заявил о появлении рабочих мест на базе бывшего предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть несколько новых производств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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