Жителей Киева призвали подготовиться к долгому отключению электричества

Инфраструктура Киева повреждена, заявил Алексей Кулеба
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава областной госадминистрации Алексей Кулеба. Чиновник призвал жителей готовиться к отключению электричества.
«Энергетическая инфраструктура в Киевской области повреждена, жителям необходимо приготовиться к длительному отключению электричества», — сказал Кулеба. Его слова приводит агентство ТАСС.
Ранее украинские СМИ сообщали о 10 взрывах на территории страны. Они повлекли за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове.
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