Жителей Киева призвали подготовиться к долгому отключению электричества

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Клипарт. Магнитогорск, ток, напряжение, подстанция, магнитогорск, электричество, горэлектросеть
Инфраструктура Киева повреждена, заявил Алексей Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава областной госадминистрации Алексей Кулеба. Чиновник призвал жителей готовиться к отключению электричества.

«Энергетическая инфраструктура в Киевской области повреждена, жителям необходимо приготовиться к длительному отключению электричества», — сказал Кулеба. Его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее украинские СМИ сообщали о 10 взрывах на территории страны. Они повлекли за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове.

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В Киеве повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом заявил глава областной госадминистрации Алексей Кулеба. Чиновник призвал жителей готовиться к отключению электричества. «Энергетическая инфраструктура в Киевской области повреждена, жителям необходимо приготовиться к длительному отключению электричества», — сказал Кулеба. Его слова приводит агентство ТАСС. Ранее украинские СМИ сообщали о 10 взрывах на территории страны. Они повлекли за собой повреждение объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины и Харькове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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