Зеленский попросил у Шольца «воздушный щит» над Украиной

Разговор Зеленского и Шольца состоялся по телефонуФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения.
«Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины.
Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения. «Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины. Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.