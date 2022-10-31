31 октября 2022

Зеленский попросил у Шольца «воздушный щит» над Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Разговор Зеленского и Шольца состоялся по телефону Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения.

«Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины.

Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения. «Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины. Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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