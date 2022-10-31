Зеленский попросил у Шольца «воздушный щит» над Украиной 01 ноября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 + Разговор Зеленского и Шольца состоялся по телефону Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения. «Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины. Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонных переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Со слов Зеленского, стороны обсудили зерновое соглашение и поставки вооружения. «Необходимо построить воздушный щит над Украиной. Отметили важность продолжения зерновой инициативы», — цитирует ТАСС Twitter главы Украины. Зеленский сообщил, что Берлин уже поставил Киеву одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, за что он благодарен. Зерновое соглашение Зеленский обговорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеришем. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям