Юрист предупредил об опасности ненужных банковских карт

Юрист Соловьев: старые кредитные карты приводят к задолженностям

07 ноября 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Каждая кредитка предусматривает внесение платы за обслуживание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Банковские карты, о которых человек забыл, и которыми он не пользуется, могут принести ему проблемы и убытки. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Если человек не пользуется кредитной картой в течение долгого времени, и с нее списывается плата за годовое обслуживание, то у него образуется задолженность, на которую начнут начисляться проценты», — предупредил Соловьев в разговоре с «Прайм». Это обусловлено тем, что каждая кредитная карта предусматривает внесение платы за годовое обслуживание и пользование средствами банка. «Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты», — порекомендовал эксперт. Он также напомнил о том, что если человек не написал заявление о закрытии кредитной карты, то она перевыпустится автоматически. Ранее юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о том, как получить пособие и не столкнуться с проблемами. Она рекомендовала запрашивать в органах всю необходимую информацию о льготе, а также ознакамливаться со всеми условиями ее получения.

Банковские карты, о которых человек забыл, и которыми он не пользуется, могут принести ему проблемы и убытки. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Если человек не пользуется кредитной картой в течение долгого времени, и с нее списывается плата за годовое обслуживание, то у него образуется задолженность, на которую начнут начисляться проценты», — предупредил Соловьев в разговоре с «Прайм». Это обусловлено тем, что каждая кредитная карта предусматривает внесение платы за годовое обслуживание и пользование средствами банка. «Таким образом, имеет смысл регулярно проверять баланс своей кредитной карты», — порекомендовал эксперт. Он также напомнил о том, что если человек не написал заявление о закрытии кредитной карты, то она перевыпустится автоматически. Ранее юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о том, как получить пособие и не столкнуться с проблемами. Она рекомендовала запрашивать в органах всю необходимую информацию о льготе, а также ознакамливаться со всеми условиями ее получения.