Modern Diplomacy: Украина лишится инновационных технологий Запада

10 ноября 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Нехватка финансирования может лишить ВСУ системы Starlink, сообщают в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нехватка финансирования может лишить ВСУ военного козыря в виде Starlink, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Об этом сообщают обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy. «Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», — отметили обозреватели. Там подчеркнули, что в Киеве стали беспокоиться из-за перебоев в работе системы Starlink. Ранее сообщалось, что на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. Там уточнили, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. До этого американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине.

Нехватка финансирования может лишить ВСУ военного козыря в виде Starlink, которую предоставила компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX. Об этом сообщают обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy. «Но в последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», — отметили обозреватели. Там подчеркнули, что в Киеве стали беспокоиться из-за перебоев в работе системы Starlink. Ранее сообщалось, что на Украине отключились 1,3 тысячи спутников Starlink из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. Там уточнили, что SpaceX взимала с украинских военных порядка 2500 долларов в месяц за то, чтобы каждая из 1300 единиц была подключена. В результате этого общая стоимость к сентябрю увеличилась почти до 20 млн долларов. В конце концов, Киев больше не мог позволить себе платить за работу Starlink. До этого американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск отказался от финансирования Пентагона для оплаты Starlink на Украине.