Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не сможет проверить все объекты, где создается «грязная бомба» на Украине. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в состоянии выявить создание „грязной бомбы“ при определенных обстоятельствах. Но на украинской территории сотни или тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — приводит РИА Новости слова Ульянова.
Постпред добавил, что инспекторы МАГАТЭ на объектах работали не больше восьми часов в день. «Сложно утверждать, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях», — сказал он.
Равнее в Харькове МАГАТЭ не обнаружили признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов на ядерном объекте. Также в МАГАТЭ заявляли, что они не обнаружили на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности, напоминает «Царьград».
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не сможет проверить все объекты, где создается «грязная бомба» на Украине. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в состоянии выявить создание „грязной бомбы“ при определенных обстоятельствах. Но на украинской территории сотни или тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — приводит РИА Новости слова Ульянова. Постпред добавил, что инспекторы МАГАТЭ на объектах работали не больше восьми часов в день. «Сложно утверждать, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях», — сказал он. Равнее в Харькове МАГАТЭ не обнаружили признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов на ядерном объекте. Также в МАГАТЭ заявляли, что они не обнаружили на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности, напоминает «Царьград».