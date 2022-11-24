Постпред РФ усомнился в проверке МАГАТЭ по созданию «грязной бомбы» на Украине

25 ноября 2022 в 09:37 Размер текста - 17 +

Проверить все объекты на Украине, где создается «грязная бомба» невозможно, заявил Михаил Ульянов Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не сможет проверить все объекты, где создается «грязная бомба» на Украине. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в состоянии выявить создание „грязной бомбы“ при определенных обстоятельствах. Но на украинской территории сотни или тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — приводит РИА Новости слова Ульянова. Постпред добавил, что инспекторы МАГАТЭ на объектах работали не больше восьми часов в день. «Сложно утверждать, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях», — сказал он. Равнее в Харькове МАГАТЭ не обнаружили признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов на ядерном объекте. Также в МАГАТЭ заявляли, что они не обнаружили на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности, напоминает «Царьград».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не сможет проверить все объекты, где создается «грязная бомба» на Украине. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Да, МАГАТЭ — авторитетная организация, которая в состоянии выявить создание „грязной бомбы“ при определенных обстоятельствах. Но на украинской территории сотни или тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно», — приводит РИА Новости слова Ульянова. Постпред добавил, что инспекторы МАГАТЭ на объектах работали не больше восьми часов в день. «Сложно утверждать, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях», — сказал он. Равнее в Харькове МАГАТЭ не обнаружили признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов на ядерном объекте. Также в МАГАТЭ заявляли, что они не обнаружили на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности, напоминает «Царьград».