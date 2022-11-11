МАГАТЭ не обнаружило в Харькове выбросов радиации

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Центр лечения и профилактики ВИЧ и СПИД. Екатеринбург, знак радиации
МАГАТЭ не нашло в Харькове признаков незадекларированной ядерной деятельности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

«[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности.

Ранее МАГАТЭ провело исследования в трех локациях Украины. Это произошло после предостережений России западных лидеров об угрозе создания украинской стороной «грязной бомбы». Киев отрицал подобные обвинения и пригласил агентство на территорию своей страны для исследований, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям.

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Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ. «[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности. Ранее МАГАТЭ провело исследования в трех локациях Украины. Это произошло после предостережений России западных лидеров об угрозе создания украинской стороной «грязной бомбы». Киев отрицал подобные обвинения и пригласил агентство на территорию своей страны для исследований, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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