МАГАТЭ не обнаружило в Харькове выбросов радиации

11 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ не нашло в Харькове признаков незадекларированной ядерной деятельности Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ. «[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности. Ранее МАГАТЭ провело исследования в трех локациях Украины. Это произошло после предостережений России западных лидеров об угрозе создания украинской стороной «грязной бомбы». Киев отрицал подобные обвинения и пригласил агентство на территорию своей страны для исследований, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям.

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ. «[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности. Ранее МАГАТЭ провело исследования в трех локациях Украины. Это произошло после предостережений России западных лидеров об угрозе создания украинской стороной «грязной бомбы». Киев отрицал подобные обвинения и пригласил агентство на территорию своей страны для исследований, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям.