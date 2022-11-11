МАГАТЭ не обнаружило в Харькове выбросов радиации

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ.
«[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности.
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Международное агентство по атомной энергии не обнаружило в Харькове признаков выброса радиации после исследований на поврежденном в результате обстрелов ядерном объекте. Об этом сообщили в МАГАТЭ. «[Объект ядерных исследований в городе Харьков поврежден] без каких-либо признаков радиоактивного выброса или переключения заявленного ядерного материала», — сообщается на официальном сайте агентства. В МАГАТЭ добавили, что не было обнаружено также и признаков незадекларированного ядерного материала или деятельности. Ранее МАГАТЭ провело исследования в трех локациях Украины. Это произошло после предостережений России западных лидеров об угрозе создания украинской стороной «грязной бомбы». Киев отрицал подобные обвинения и пригласил агентство на территорию своей страны для исследований, чтобы доказать свою непричастность к подобным действиям.