Власти США пообещали расширить НАТО к Черному и Балтийскому морям

НАТО будет продолжать расширяться в пределах от Черного до Балтийского моря, заявил госсекретарь США БлинкенФото: Официальный сайт президента Украины
Перед Североатлантическим альянсом (НАТО) стоят задачи расширения присутствия организации от Черного до Балтийского моря. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«НАТО будет усиливать свое присутствие», — заявил Блинкен на заседании военных министров стран НАТО. Трансляция заседания велась на сайте организации. Он подчеркнул, что расширение планируется в пределах от Черного до Балтийского моря.
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Перед Североатлантическим альянсом (НАТО) стоят задачи расширения присутствия организации от Черного до Балтийского моря. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «НАТО будет усиливать свое присутствие», — заявил Блинкен на заседании военных министров стран НАТО. Трансляция заседания велась на сайте организации. Он подчеркнул, что расширение планируется в пределах от Черного до Балтийского моря.