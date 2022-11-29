Власти США пообещали расширить НАТО к Черному и Балтийскому морям

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
НАТО будет продолжать расширяться в пределах от Черного до Балтийского моря, заявил госсекретарь США Блинкен Фото:

Перед Североатлантическим альянсом (НАТО) стоят задачи расширения присутствия организации от Черного до Балтийского моря. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«НАТО будет усиливать свое присутствие», — заявил Блинкен на заседании военных министров стран НАТО. Трансляция заседания велась на сайте организации. Он подчеркнул, что расширение планируется в пределах от Черного до Балтийского моря.

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Перед Североатлантическим альянсом (НАТО) стоят задачи расширения присутствия организации от Черного до Балтийского моря. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «НАТО будет усиливать свое присутствие», — заявил Блинкен на заседании военных министров стран НАТО. Трансляция заседания велась на сайте организации. Он подчеркнул, что расширение планируется в пределах от Черного до Балтийского моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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