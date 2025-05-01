ВСУ перебросили на юг ДНР крупную группу иностранных наемников

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В составе переброшенной группы - наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы
В составе переброшенной группы - наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев сосредоточил значительное число иностранных наемников в районе линии фронта на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«К линии фронта на южнодонецком направлении переброшены иностранные наемники», — передал ТАСС сообщение силовых структур. Там уточнили, что в составе 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины замечены наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы. Все они принимают участие в боевых операциях на стороне ВСУ.

Ранее мексиканский наемник, занимавший командную должность среди украинских военнослужащих в Красногоровке, покинул позиции, бросив своих подчиненных. Впоследствии российские военные ликвидировали противостоявшие силы, а один из бойцов был взят в плен, передает «Царьград».

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Киев сосредоточил значительное число иностранных наемников в районе линии фронта на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «К линии фронта на южнодонецком направлении переброшены иностранные наемники», — передал ТАСС сообщение силовых структур. Там уточнили, что в составе 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины замечены наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы. Все они принимают участие в боевых операциях на стороне ВСУ. Ранее мексиканский наемник, занимавший командную должность среди украинских военнослужащих в Красногоровке, покинул позиции, бросив своих подчиненных. Впоследствии российские военные ликвидировали противостоявшие силы, а один из бойцов был взят в плен, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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