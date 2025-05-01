Киев сосредоточил значительное число иностранных наемников в районе линии фронта на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«К линии фронта на южнодонецком направлении переброшены иностранные наемники», — передал ТАСС сообщение силовых структур. Там уточнили, что в составе 23-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины замечены наемники из Италии, Колумбии, Чили и Литвы. Все они принимают участие в боевых операциях на стороне ВСУ.
Ранее мексиканский наемник, занимавший командную должность среди украинских военнослужащих в Красногоровке, покинул позиции, бросив своих подчиненных. Впоследствии российские военные ликвидировали противостоявшие силы, а один из бойцов был взят в плен, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.