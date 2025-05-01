Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ по Алешкам

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СК расследует удар ВСУ по Алешкам
СК расследует удар ВСУ по Алешкам Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

В связи с атакой ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинскими военнослужащими на рынок в городе Алешки», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СК. Она добавила, что дело открыто по признакам террористического акта после атаки, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

В рамках дела проводятся судебные экспертизы, которые помогают установить обстоятельства атаки. Также выявляются лица, причастные к этому преступлению, заключила Петренко.

В результате обстрела рынка в Алешках украинскими военными погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, добавив, что ВСУ используют FPV-дроны для «добивания выживших» после первой атаки. На месте продолжают работать экстренные службы.

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В связи с атакой ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. «Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинскими военнослужащими на рынок в городе Алешки», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале СК. Она добавила, что дело открыто по признакам террористического акта после атаки, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. В рамках дела проводятся судебные экспертизы, которые помогают установить обстоятельства атаки. Также выявляются лица, причастные к этому преступлению, заключила Петренко. В результате обстрела рынка в Алешках украинскими военными погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, добавив, что ВСУ используют FPV-дроны для «добивания выживших» после первой атаки. На месте продолжают работать экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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