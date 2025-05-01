Соглашение по полезным ископаемым будет стоять над законами Украины

Согласно проекту соглашения между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым, это соглашение будет иметь преимущественную силу над законами Украины в случае несоответствия. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Правительство Украины обеспечивает, чтобы в случае какого-либо несоответствия между законодательством Украины и настоящим соглашением, это соглашение имело преимущественную силу в отношении такого несоответствия», — написал Железняк в своем telegram-канале. Он добавил, что Украина не сможет ссылаться на свои законы как оправдание для невыполнения обязательств.
Кроме того, первый вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что Украина будет вносить 50% доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых в двусторонний инвестиционный фонд. Этот фонд будет управляться совместно с США, и в первые десять лет не будет выплачивать дивиденды, а все доходы будут реинвестированы на территории Украины для разработки полезных ископаемых и улучшения инфраструктуры. При этом сделка не подразумевает прямых долговых обязательств Украины перед США.
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