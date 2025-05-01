В Госдуме сообщили о повышении социальных выплат в мае

Депутат Бессараб: массового повышения социальных выплат в мае не будет
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На 14,75% был увеличен федеральный прожиточный минимум
На 14,75% был увеличен федеральный прожиточный минимум Фото:

Массового повышения социальных выплат в мае не предвидится, поскольку с 1 февраля они были проиндексированы согласно уровню инфляции. Тем не менее повышение ожидается в частных случаях. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Отдельные повышения [в мае] связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период», — передает слова депутата RT. Она также добавила, что сумма рассчитывается от уровня прожиточного минимума, увеличенного в текущем году.

Бессараб уточнила, что пенсионеры, чьи выплаты ниже федерального прожиточного минимум, получают доплату из госбюджета, а если региональный минимум выше — разницу покрывают местные власти. Таким образом, система социальных выплат учитывает как общероссийские, так и территориальные особенности обеспечения граждан. Также депутат напомнила, что на 14,75% увеличен федеральный прожиточный минимум.

Ранее Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ежеквартальную индексацию зарплат по уровню инфляции. Инициативу выдвинул лидер партии Сергей Миронов. Пока законопроект направлен на одобрение в правительство. А какие меры социальной поддержки уже вступают в силу с 1 мая — в материале URA.RU.

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Массового повышения социальных выплат в мае не предвидится, поскольку с 1 февраля они были проиндексированы согласно уровню инфляции. Тем не менее повышение ожидается в частных случаях. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Отдельные повышения [в мае] связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период», — передает слова депутата RT. Она также добавила, что сумма рассчитывается от уровня прожиточного минимума, увеличенного в текущем году. Бессараб уточнила, что пенсионеры, чьи выплаты ниже федерального прожиточного минимум, получают доплату из госбюджета, а если региональный минимум выше — разницу покрывают местные власти. Таким образом, система социальных выплат учитывает как общероссийские, так и территориальные особенности обеспечения граждан. Также депутат напомнила, что на 14,75% увеличен федеральный прожиточный минимум. Ранее Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ежеквартальную индексацию зарплат по уровню инфляции. Инициативу выдвинул лидер партии Сергей Миронов. Пока законопроект направлен на одобрение в правительство. А какие меры социальной поддержки уже вступают в силу с 1 мая — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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