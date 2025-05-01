Грузия выразила желание подружиться с США

Грузия стремится укрепить отношения с США. Об этом рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Правительство Грузии готово к дружбе, партнерству. Мы готовы еще больше углубить отношения, перезагрузить их, чего и ожидаем от новой администрации США», — передает слова Каладзе ТАСС. Он подчеркнул суверенитет страны и нежелание позволить другим использовать ее в своих интересах, отметив важность партнерства с США и Европой.
После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС, Госдепартамент США принял решение остановить стратегическое партнерство с этой страной. Это вызвало массовые протесты среди населения Грузии, передает «Ридус».
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