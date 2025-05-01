Грузия выразила желание подружиться с США

Грузия планирует усилить сотрудничество с США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грузия готова к новому этапу отношений с США, заявил Каладзе
Грузия готова к новому этапу отношений с США, заявил Каладзе Фото:

Грузия стремится укрепить отношения с США. Об этом рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Правительство Грузии готово к дружбе, партнерству. Мы готовы еще больше углубить отношения, перезагрузить их, чего и ожидаем от новой администрации США», — передает слова Каладзе ТАСС. Он подчеркнул суверенитет страны и нежелание позволить другим использовать ее в своих интересах, отметив важность партнерства с США и Европой.

После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС, Госдепартамент США принял решение остановить стратегическое партнерство с этой страной. Это вызвало массовые протесты среди населения Грузии, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грузия стремится укрепить отношения с США. Об этом рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Правительство Грузии готово к дружбе, партнерству. Мы готовы еще больше углубить отношения, перезагрузить их, чего и ожидаем от новой администрации США», — передает слова Каладзе ТАСС. Он подчеркнул суверенитет страны и нежелание позволить другим использовать ее в своих интересах, отметив важность партнерства с США и Европой. После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС, Госдепартамент США принял решение остановить стратегическое партнерство с этой страной. Это вызвало массовые протесты среди населения Грузии, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...