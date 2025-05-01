«Пустой треп»: Мирошник унизил Зеленского после удара по Алешкам

Мирошник: удар по Алешкам разоблачает мирную риторику Зеленского
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Мирная политика Зеленского лишь пустой треп, заявил Мирошников
Мирная политика Зеленского лишь пустой треп, заявил Мирошников Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Алешки в Херсонской области

Удар по рынку в Алешках Херсонской области разоблачает мирную риторику главы Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Это часть государственной политики киевского режима, за которую они понесут ответственность. Мирная риторика Зеленского — пустой треп безответственного клоуна, а деяния — это убийство и ранение мирных [людей] в Алешках», — сказал дипломат, передает ТАСС. Он добавил, что виновных ждет ответственность за военные преступления и нарушение норм международного гуманитарного права.

ВСУ обстреляли населенный пункт Алешки в Херсонской области, что привело к жертвам среди мирного населения. Ситуацию усугубляет острая нехватка машин скорой помощи, вызванная целенаправленными ударами по медицинской технике со стороны украинских военных.

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Удар по рынку в Алешках Херсонской области разоблачает мирную риторику главы Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Это часть государственной политики киевского режима, за которую они понесут ответственность. Мирная риторика Зеленского — пустой треп безответственного клоуна, а деяния — это убийство и ранение мирных [людей] в Алешках», — сказал дипломат, передает ТАСС. Он добавил, что виновных ждет ответственность за военные преступления и нарушение норм международного гуманитарного права. ВСУ обстреляли населенный пункт Алешки в Херсонской области, что привело к жертвам среди мирного населения. Ситуацию усугубляет острая нехватка машин скорой помощи, вызванная целенаправленными ударами по медицинской технике со стороны украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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